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Китайский антимонопольный регулятор может начать расследование практик Apple

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Китайский антимонопольный регулятор может инициировать официальное расследование в отношении практик Apple Inc., в том числе политики взимания компанией комиссий с разработчиков размещаемых в App Store приложений, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников агентства, представители Государственного управления рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) КНР общаются по этому вопросу с топ-менеджерами Apple и разработчиками приложений с 2024 года.

В частности, регулятор оценивает практику взимания Apple 30%-ной комиссии с разработчиков за покупки, совершаемые пользователями в их приложениях, а также запрет на привязку сторонних платежных сервисов, отмечают источники.

Проверки проводятся в связи с давними спорами между Apple и такими компаниями, как, например, Tencent Holdings и ByteDance, относительно политики магазина приложений для устройств на базе операционной системы iOS. Эта политика является источником напряженности между Apple и регуляторами по всему миру.

Хотя китайский регулятор заинтересовался практиками Apple еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента США, сообщения о возможности официального расследования совпадают по времени с введением Вашингтоном новых пошлин на китайские товары и ответными шагами Пекина.

4 февраля стало известно, что власти КНР инициировали расследование в отношении Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства наряду с рядом других мер, которые стали ответом Китая на введение Трампом 10%-ных пошлин на импорт из страны.

Источники отмечают, что SAMR не станет инициировать официальное расследование в отношении Apple, если переговоры с компанией пойдут хорошо. Однако регулятор прибегнет к этой мере, если компания будет сопротивляться изменениям, говорят они.

App Store Apple Google Китай США SAMR Дональд Трамп
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