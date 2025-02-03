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США и Китай в течение суток обсудят повышение пошлин на китайские товары

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Представители американской администрации в самое ближайшее время намерены обсудить с китайской стороной ситуацию вокруг ужесточения тарифной политики, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Вероятно, у нас будут контакты с Китаем в течение ближайших суток", - сказал он, не уточнив, на каком уровне ожидаются консультации.

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Ранее Трамп объявил, что намерен ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая.

Министерство коммерции КНР заявило, что эта мера США идет вразрез с правилами ВТО и не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами.

В министерстве предупредили, что Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для защиты своих прав и интересов.

США Дональд Трамп Китай пошлины
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