Поиск

Второй за день вотум недоверия французскому премьеру не набрал достаточного числа голосов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру в среду вечером успешно преодолел второй за день вотум недоверия в нижней палате французского парламента - Национальном собрании, на этот раз по поводу утверждения бюджета социального страхования.

"Необходимое для утверждения вотума недоверия абсолютное большинство составляет 289 голосов. За его принятие подано 122 голоса. Нужное большинство не достигнуто. Вотум недоверия не принят", - объявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве после подсчета голосов.

"И, как следствие, (...) первая часть проекта закона о финансировании социального страхования на 2025 год считается утвержденной", - добавила спикер парламента.

Трансляция заседания шла на сайте Национального собрания.

Инициатива вотума принадлежала крайне левой партии "Непокоренная Франция", требовавшей отставки Байру и его правительства за применение статьи Конституции 49.3 для утверждения бюджета социального страхования без голосования в Национальном собрании.

Ранее в среду не набрал необходимого числа голосов аналогичный вотум, также выдвинутый "Непокоренной Францией", в связи с использованием Байру статьи 49.3 для принятия государственного бюджета на 2025 год. За недоверие проголосовали только 128 депутатов из 577. Это означало, что бюджет принят.

Как и в первом случае, "непокоренных" не поддержали голосами их союзники по левой коалиции "Новый народный фронт" - социалисты и крайне правое "Национальное объединение".

После голосования Байру вновь объявил о применении статьи 49.3 для принятия второй части законопроекта о доходах бюджета социального страхования. В ответ "Непокоренная Франция" пообещала вынести премьеру еще один вотум недоверия.

Франция Национальное объединение Непокоренная Франция Национальное собрание Новый народный фронт Франсуа Байру
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Гватемалы выразили готовность принимать больше рейсов с нелегалами из США

Титов предложил создать в ООН международный институт защиты малого бизнеса

Израиль покидает Совет ООН по правам человека

Милей решил вывести Аргентину из ВОЗ

Эстонцев предупредили о возможных сбоях из-за отключения от российской энергосистемы

Люди покидают Санторини из-за подземных толчков, шторм осложняет эвакуацию

Люди покидают Санторини из-за подземных толчков, шторм осложняет эвакуацию
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Болгария продолжает получать газ из России опосредованно

Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по украинскому урегулированию

Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по украинскому урегулированию

Количество внутренних турпоездок в Китае в период праздников достигло рекорда

Количество внутренних турпоездок в Китае в период праздников достигло рекорда
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2153 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе328 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5809 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });