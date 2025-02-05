Второй за день вотум недоверия французскому премьеру не набрал достаточного числа голосов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру в среду вечером успешно преодолел второй за день вотум недоверия в нижней палате французского парламента - Национальном собрании, на этот раз по поводу утверждения бюджета социального страхования.

"Необходимое для утверждения вотума недоверия абсолютное большинство составляет 289 голосов. За его принятие подано 122 голоса. Нужное большинство не достигнуто. Вотум недоверия не принят", - объявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве после подсчета голосов.

"И, как следствие, (...) первая часть проекта закона о финансировании социального страхования на 2025 год считается утвержденной", - добавила спикер парламента.

Трансляция заседания шла на сайте Национального собрания.

Инициатива вотума принадлежала крайне левой партии "Непокоренная Франция", требовавшей отставки Байру и его правительства за применение статьи Конституции 49.3 для утверждения бюджета социального страхования без голосования в Национальном собрании.

Ранее в среду не набрал необходимого числа голосов аналогичный вотум, также выдвинутый "Непокоренной Францией", в связи с использованием Байру статьи 49.3 для принятия государственного бюджета на 2025 год. За недоверие проголосовали только 128 депутатов из 577. Это означало, что бюджет принят.

Как и в первом случае, "непокоренных" не поддержали голосами их союзники по левой коалиции "Новый народный фронт" - социалисты и крайне правое "Национальное объединение".

После голосования Байру вновь объявил о применении статьи 49.3 для принятия второй части законопроекта о доходах бюджета социального страхования. В ответ "Непокоренная Франция" пообещала вынести премьеру еще один вотум недоверия.