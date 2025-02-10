Премьеру Франции вновь не вынесли вотум недоверия

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Французские депутаты в понедельник не вынесли вотум недоверия премьер-министру Франции Франсуа Байру, сообщает телеканал BFM TV.

Для объявления недоверия главе правительства необходимо как минимум 289 голосов, инициатива крайне левой партии "Непокорённая Франция" набрала лишь 115 голосов.

Французские СМИ напоминают, что это уже четвертое за последнее время голосование по вотуму.

В "Непокоренной Франции" недовольны применением премьером статьи Конституции 49.3 для утверждения бюджета социального страхования без голосования в Национальном собрании.

Бюджет Франции на 2025 год не удалось принять в конце минувшего года из-за отставки предыдущего правительства в результате вотума недоверия предшественнику Байру - Мишелю Барнье. Поскольку бюджет нового правительства, рассчитанный на сокращение его дефицита непопулярными мерами экономии, был явно негативно воспринят значительной частью политической оппозиции, Байру прибегнул к статье 49.3 в обход голосования в Национальном собрании.