Вотум недоверия французскому премьеру Байру не набрал необходимого числа голосов

Главу правительства ожидает еще один вотум недоверия

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вотум недоверия в отношении премьер-министра Франции Франсуа Байру в среду в нижней палате парламента - Национальном собрании - не был принят из-за недостаточного числа голосов.

"За принятие подано 128 голосов. Необходимое большинство не достигнуто. Вотум недоверия не принят. Как следствие, заключение совместной паритетной комиссии по проекту закона о финансах на 2025 год считается утвержденным", - объявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве. Трансляция заседания шла на сайте Национального собрания.

Для вотума недоверия требуется 289 голосов депутатов.

Байру применил 3 февраля статью Конституции 49.3, позволяющую ему принять бюджет страны на 2025 год без голосования в Национальном собрании. Крайне левая партия "Непокорённая Франция" после этого сразу же заявила, что ее реакцией на решение Байру будет вотум недоверия. Однако эту инициативу не поддержали как союзники "непокорённых" по левой коалиции "Новый народный фронт" - социалисты, так и крайне правое "Национальное объединение".

Бюджет Франции на 2025 год не удалось принять в конце минувшего года из-за отставки предыдущего правительства в результате вотума недоверия предшественнику Байру - Мишелю Барнье. Поскольку бюджет нового правительства, рассчитанный на сокращение его дефицита непопулярными мерами экономии, был явно негативно воспринят значительной частью политической оппозиции, Байру прибегнул к статье 49.3 в обход голосования в Национальном собрании.

Однако провалом вотума недоверия по госбюджету на 2025 год испытание для премьер-министра ещё не закончилось. Вечером в среду его ожидает голосование по второму вотуму недоверия, на этот раз в связи с применением статьи 49.3 для утверждения бюджета социального страхования.