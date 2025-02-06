Президент США заявил о рекордном за последние годы числе новобранцев в армии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2024 года удалось добиться рекордных за последние годы показателей по числу новобранцев, зачисленных в армию США, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Декабрь стал самым успешным месяцем за почти 15 лет", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

По данным американских СМИ, в декабре ежедневно около 350 человек поступали на службу в армии США.

В декабре 2024 года Трамп еще не был президентом. Однако американские СМИ отмечали, что интерес к службе в армии в США начал заметно расти именно после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Американская армия - полностью профессиональная. Воинскую службу по призыву отменили в 1973 году.