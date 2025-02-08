Пезешкиан выразил уверенность в способности Ирана развиваться вопреки санкциям

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Иран способен развиваться, несмотря на вводимые против него ограничительные меры, заявил в субботу президент этой страны Масуд Пезешкиан.

"Мы сможем взойти на вершину, быть самой сильной страной нашего региона во всех сферах", - приводит его слова агентство Tasnim.

Во время посещения сталелитейного завода в городе Керман Пезешкиан, говоря о последствиях иностранных санкций, заверил: "Мы сможем добиться хороших результатов при условии наличия у нас долгосрочного планирования. Мы не должны надеяться на помощь других стран".

Ранее на этой неделе верховый руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи скептически высказался об идее переговоров с США для урегулирования разногласий. Так он отреагировал на принятое в феврале решение американского президента Дональда Трампа восстановить политику максимального давления на Иран. Эта политика, в частности, предусматривает ужесточение санкционного режима против Тегерана.