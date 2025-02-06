Президент Ирана заявил, что его страна не стремится к созданию ядерного оружия

Применение такого оружия запрещают доктрина Исламской республики и фетва аятоллы Хаменеи

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Иран не стремится к созданию ядерного оружия, поскольку доктрина Исламской республики отвергает применение такого оружия, заявил на встрече с иностранными дипломатами президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, - сказал он. - Проверить этот вопрос - простая задача".

Президент заверил, что не возражает против дополнительных инспекций.

Пезешкиан пояснил, что применение ядерного оружия и оружия массового поражения является убийством невинных людей, которое запрещено доктриной Исламской республики и фетвой (исламским религиозным эдиктом) аятоллы Али Хаменеи.

5 февраля президент США Дональд Трамп восстановил политику "максимального давления" на Иран из-за опасений, что страна стремится создать ядерное оружие. Он призвал к заключению нового соглашения по иранской ядерной программе. Тегеран раскритиковал возобновление этой политики.

В соответствии с этой политикой, которой Трамп придерживался во время первого президентского срока, Вашингтон вышел из ядерной сделки, которая ограничивала ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций.

Тегеран придерживался соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в течение года после выхода из него Вашингтона, но затем постепенно начал отказываться от принятых обязательств. С тех пор попытки возобновить сделку 2015 года не увенчались успехом.