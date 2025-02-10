Поиск

Трамп рассматривает Газу как объект недвижимости, который следует приобрести

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план переселения палестинцев из сектора Газа, который он рассматривает как приобретение Вашингтоном большого объекта недвижимости, сообщает CNN.

"Подумайте об этом как о большом объекте недвижимости, которым будут владеть Соединенные Штаты, и мы будем медленно, очень медленно - мы никуда не торопимся - развивать его", - сказал Трамп журналистам.

Он вновь предположил, что другие страны Ближнего Востока могли бы разместить у себя перемещенных палестинцев, и отметил, что "было бы большой ошибкой - позволять людям - палестинцам или другим, живущим в секторе Газа - вернуться туда, и мы не хотим, чтобы вернулся ХАМАС".

Ранее региональные лидеры уже отвергли план Трампа в отношении населения Газы. Как ожидается, он станет ключевой темой встречи американского лидера с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме на этой неделе, отмечает телеканал.

Вместе с тем советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц предположил, что план Трампа, возможно, является первым шагом к переговорам с другими региональными игроками по данной проблеме.

"Если вам не нравится его план, садитесь за стол переговоров и предлагайте свой", - заявил Уолц в эфире телеканала NBC.

The Jerusalem Post, комментируя план Трампа, пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилагает усилия, чтобы добиться поддержки плана главы Белого дома конгрессменами. Во время визита в Вашингтон на прошлой неделе Нетаньяху на встречах с американскими законодателями пытался заручиться их поддержкой плана. Советники израильского премьера, в свою очередь, активно взаимодействуют с американскими СМИ, побуждая их пропагандировать переселение жителей сектора Газа, сообщили источники газеты.

США Дональд Трамп сектор Газа палестинцы переселение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в подходящее время"

Финляндия направила самолет-разведчик к месту повреждения танкера в Усть-Луге

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Советник Трампа посчитал, что Европа должна заниматься гарантиями безопасности Украины

Советник Трампа посчитал, что Европа должна заниматься гарантиями безопасности Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

Командующий ВМС КСИР заявил о способности военных Ирана перекрыть Ормузский пролив

Страны Балтии завершили процедуру присоединения электросистем к европейской сети

Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России

Минюст США распустил подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России

FT сообщила о рисках восстановления судоходства в Красном море из-за идей Трампа по Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

В Эр-Рияде заявили о неприемлемости перемещения палестинцев с населяемых ими территорий

В Эр-Рияде заявили о неприемлемости перемещения палестинцев с населяемых ими территорий
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5830 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });