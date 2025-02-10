Трамп рассматривает Газу как объект недвижимости, который следует приобрести

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план переселения палестинцев из сектора Газа, который он рассматривает как приобретение Вашингтоном большого объекта недвижимости, сообщает CNN.

"Подумайте об этом как о большом объекте недвижимости, которым будут владеть Соединенные Штаты, и мы будем медленно, очень медленно - мы никуда не торопимся - развивать его", - сказал Трамп журналистам.

Он вновь предположил, что другие страны Ближнего Востока могли бы разместить у себя перемещенных палестинцев, и отметил, что "было бы большой ошибкой - позволять людям - палестинцам или другим, живущим в секторе Газа - вернуться туда, и мы не хотим, чтобы вернулся ХАМАС".

Ранее региональные лидеры уже отвергли план Трампа в отношении населения Газы. Как ожидается, он станет ключевой темой встречи американского лидера с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме на этой неделе, отмечает телеканал.

Вместе с тем советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц предположил, что план Трампа, возможно, является первым шагом к переговорам с другими региональными игроками по данной проблеме.

"Если вам не нравится его план, садитесь за стол переговоров и предлагайте свой", - заявил Уолц в эфире телеканала NBC.

The Jerusalem Post, комментируя план Трампа, пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилагает усилия, чтобы добиться поддержки плана главы Белого дома конгрессменами. Во время визита в Вашингтон на прошлой неделе Нетаньяху на встречах с американскими законодателями пытался заручиться их поддержкой плана. Советники израильского премьера, в свою очередь, активно взаимодействуют с американскими СМИ, побуждая их пропагандировать переселение жителей сектора Газа, сообщили источники газеты.