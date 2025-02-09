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В Эр-Рияде заявили о неприемлемости перемещения палестинцев с населяемых ими территорий

В Эр-Рияде заявили о неприемлемости перемещения палестинцев с населяемых ими территорий
Фото: Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Саудовской Аравии считает недопустимыми заявления, что палестинцы должны будут уйти с занимаемых ими территорий на Ближнем Востоке, передает Al Jazeera.

"Власти королевства подтверждают, что палестинский народ имеет право на свои земли, они не захватчики и не иммигранты, которых можно изгнать, когда бы того ни захотели жестокие израильские оккупанты", - приводит телеканал выдержки из заявления саудовского МИД.

Израильские СМИ сообщали, что ранее в интервью 14-му каналу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Эр-Рияд способен создать палестинское государство на территории Саудовской Аравии.

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В свою очередь в МИД Саудовской Аравии отметили, что подобные заявления "направлены на отвлечение внимания от беспрерывных преступлений, совершаемых израильскими оккупантами против палестинских братьев в секторе Газа".

Кроме того, слова Нетаньяху осудили в МИД Иордании, назвав нарушением международного права, заявили о твердой поддержке Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". До этого Трамп также говорил, что жителей Газы нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны.

19 января вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. На первом его этапе в ХАМАС должны освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. Вместе с тем, портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Нетаньяху готов прекратить боевые действия в секторе Газа в обмен на то, что ХАМАС откажется от власти, а его лидеры покинут Газу.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль Саудовская Аравия
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