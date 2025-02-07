Госсекретарь США может посетить Ближний Восток в середине февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Ближний Восток в середине февраля, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как ожидается, что Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, стартующей 14 февраля, а затем "планирует (...) посетить Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравию и, возможно, другие страны".

Axios напоминает, что для Рубио это будет первая поездка на Ближний Восток с момента вступления в должность. Глава госдепа США поедет "на фоне шумихи" вокруг плана американского президента Дональда Трампа по сектору Газа.

Ранее портал, ссылаясь на имеющуюся в его распоряжении копию документа, писал, что министры иностранных дел пяти арабских стран и высокопоставленный палестинский чиновник направили Рубио письмо, "выражая обеспокоенность планом Трампа по выселению палестинцев из Газы", потребовав, чтобы палестинцы "участвовали в процессе восстановления" анклава.

Между тем Рубио, выступая на пресс-конференции в Доминиканской Республике, отметил, что из-за масштабных разрушений в Газе в настоящее время сектор "непригоден для проживания" и на период его восстановления местному населению "придется где-то жить".

Он призвал "страны, которые выражают обеспокоенность касательно палестинского народа (...), представить решение для этой проблемы".

Трамп в четверг заявил, что Израилю следует передать США сектор Газа по завершении боевых действий, чтобы Вашингтон начал строительство "того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле".

Ранее он заявлял, что население палестинского анклава необходимо переселить в Египет и Иорданию или другие страны, эту инициативу подверг критике ряд государств мира.