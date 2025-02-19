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Французский премьер преодолел очередной вотум недоверия в парламенте

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание - не поддержала в среду вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, инициированный Социалистической партией, сообщает Le Figaro.

Газета пишет, что "спонтанный" вотум провалился, как и ожидалось, без поддержки правого "Национального объединения", получив 181 голос "за", тогда как для отставки правительства требуется 289 голосов депутатов.

"Это шестой (вотум недоверия - ИФ), который мы рассматриваем за пять последних недель. И это вотум недоверия, наиболее шитый белыми нитками за всю парламентскую историю", - так отреагировал сам Байру на инициативу соцпартии, обвинив социалистическую фракцию в желании просто "отметиться".

Во время обсуждения проекта большинство социалистов покинуло зал заседания в знак протеста против резкой реакции Байру.

Социалисты внесли предложение об этом вотуме, но ранее они отказались от поддержки предыдущих вотумов. В проекте, подписанном 66 депутатами фракции, правительство обвиняли в "уступке пагубным страстям крайне правых". Социалисты были особенно возмущены высказыванием Байру о миграции, которую он сравнил с наводнением.

Франция Франсуа Байру
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