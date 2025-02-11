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В Каире заявили об отсутствии поддержки плана Трампа по Газе в арабском и исламском мире

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Арабские страны выступают против плана президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа в другие страны, сообщил госсекретарю Марко Рубио глава МИД Египта Бадр Абделати. Об этом сообщает EFE со ссылкой на коммюнике египетского МИД.

На встрече с Рубио 10 февраля в Вашингтоне "Абделати указал на необходимость срочного начала восстановления Газы при том, что палестинцы не покинут сектор ввиду привязанности к своей земле и полного несогласия с их перемещением куда-либо", говорится в коммюнике.

По словам египетского министра, такая позиция жителей сектора Газа находит полную поддержку арабского и исламского мира, а также всего международного сообщества.

На прошлой неделе Трамп заявил, что намерен построить для жителей сектора Газа постоянное жилье за пределами анклава.

"Нет, они не будут возвращаться, потому что их новые дома будут гораздо лучше. Я говорю о постройке постоянного места для них", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли у палестинцев право вернуться в сектор Газа.

По его оценке, прямо сейчас сектор Газа "непригоден для жизни".

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". По словам Трампа, для этих целей "не понадобится ни один военный США".

Трамп предлагал переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию или в другие страны.

Египет МИД Марко Рубио США сектор Газа Дональд Трамп Бадр Абделати
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