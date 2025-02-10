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Трамп считает, что палестинцев из Газы следует выселить не временно, а навсегда

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен построить для жителей сектора Газа постоянное жилье за пределами анклава.

"Нет, они не будут возвращаться, потому что их новые дома будут гораздо лучше. Я говорю о постройке постоянного места для них", - заявил он в интервью Fox News, отвечая на вопрос о том, будет ли у палестинцев право вернуться в сектор Газа.

Он отметил, что прямо сейчас сектор Газа "непригоден для жизни".

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". По словам американского президента, для этих целей "не понадобится ни один военный США".

Трамп ранее говорил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп США сектор Газа
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