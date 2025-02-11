В Армении усомнились в согласии Еревана на посредничество Москвы в переговорах с Баку

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Ален Симонян считает маловероятным принятие предложений России о посреднических усилиях по вопросу заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Он сказал об этом на брифинге.

"Но каждое предложение, если оно бывает конкретным, мы обсуждаем. Однако предыдущий опыт (российского посредничества - ИФ) оставил очень плохие воспоминания. У нас есть много нерешенных вопросов, отсутствие ответов, к примеру, о позиции России по вопросу вторжения на территорию Армении азербайджанских войск", - сказал Симонян.

"И сейчас, после всего этого слышать предложение о посредничестве... понимаете, что Армения может относиться скептически", - добавил спикер.

"Всему миру понятно, что произошло, и как они нас оставили одних", - сказал Симонян.