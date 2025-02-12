Парламент Армении принял в первом чтении закон о вступлении страны в ЕС

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Армении на очередном заседании в среду принял в первом чтении закон о процессе вступления страны в Евросоюз.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за принятие закона проголосовали 63 депутата, против - семь.

За закон проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор". Оппозиционная фракция "Армения" в голосовании не участвовала, другая оппозиционная фракция - "Честь имею" - проголосовала против.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял премьер-министр Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

По его словам, Армении комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления страны в Евросоюз.