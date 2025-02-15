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РФ и США договорились поддерживать канал связи для решения экономических проблем

Стороны также условились в ближайшее время провести встречу по функционированию диппредставительств

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного звонка договорись поддерживать канал связи для решения проблем, препятствующих торгово-экономическому сотрудничеству стран, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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"Главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о путях "скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры".

"Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - говорится в релизе.

МИД РФ Сергей Лавров госдеп США Марко Рубио торговля диппредставительства
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