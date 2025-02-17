ХАМАС согласился передать сектор Газа под управление Палестинской национальной администрации

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС заявило, что они готовы передать сектор Газа Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщил телеканал Sky News Arabiа со ссылкой на источники.

О своем решении, принятом под давлением Египта в ходе переговоров в Каире, ХАМАС объявил в письме руководству Организации освобождения Палестины, отмечает телеканал.

При этом в ХАМАС выдвинули требования: любой из их государственных служащих должен быть включен в состав новой администрации, и им будет гарантирована выплата пенсий.