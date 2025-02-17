Макрон поговорил по телефону с Трампом перед совещанием по Украине в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом перед началом совещания ряда европейских лидеров в понедельник в Париже по Украине и безопасности Европы, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Эммануэль Макрон говорил в понедельник, 17 февраля, со своим американским коллегой Дональдом Трампом", - цитирует телеканал коммюнике президентской канцелярии, отмечая, что телефонный разговор состоялся незадолго до прибытия в Елисейский дворец руководителей европейских стран, институтов ЕС и НАТО.

"Эта встреча открывает масштабный дипломатический балет, посвященный украинскому конфликту, который продолжится переговорами, запланированными на вторник в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими представителями", - комментирует BFMTV парижское совещание.

В Париже в понедельник по инициативе Макрона проходит совещание руководителей ряда государств Европы по ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности.

Елисейский дворец объявил, что речь идет о неформальной встрече Макрона с главами правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши, а также с председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.