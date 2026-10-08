Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон

Энн Карсон Фото: Craig Barritt/Getty Images for The Shed

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2026 году стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Награда присуждена за "смелое и новаторское творчество, которое в шутливом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".

Подробнее о писательнице рассказывается в пресс-релизе.

Энн Карсон родилась в 1950 году в Канаде в Торонто. В 1981 году она опубликовала свою докторскую диссертацию по классической филологии и на протяжении всей своей карьеры совмещала написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. В ее литературной деятельности переплетается любовь филолога к словам и поиск поэтессой новых смыслов. Сама писательница отмечает, что этимология является отправной точкой для всех ее работ.

Как отмечает нобелевский комитет, ее переводы с классического греческого языка можно рассматривать как самостоятельные произведения. Среди них интерпретация стихов Сапфо – "Если не зима: Фрагменты Сапфо" (If Not, Winter: Fragments of Sappho, 2002), трагедии Софокла "Электра" (2001) и "Антигона" (2015), а также перевод-адаптация трагедии Еврипида "Вакханки" (2015). Со временем Карсон благодаря часто неожиданным литературным сочетаниям, сталкивая античность и современность, отошла от лирической поэзии к новым формам, игривым и ироничным произведениям, балансирующим не только между классической и современной поэзией, но и между различными жанрами и формами искусства. В философско-литературном труде "Экономика неутраченного" (Economy of the Unlost: Reading Simonides of Keos with Paul Celan, 1999) Карсон выстраивает воображаемый диалог между двумя авторами из совершенно разных эпох: древнегреческим лириком Симонидом Кеосским и немецкоязычным поэтом послевоенной эпохи Паулем Целаном. В сборнике "Мужчины в нерабочее время" (оригинальное название – Men in the Off Hours, 2000) переосмысляются образы Эдипа, а английская писательница Вирджиния Вулф спорит о войне с древнегреческим историком Фукидидом.

Еще один из примеров, где размываются границы жанров – стихотворение в прозе "Стеклянное эссе" из сборника стихотворений и поэм "Стекло, ирония и Бог" (Glass, Irony, and God, 1995), The Glass Essay), сочетающего в себе глубоко личную лирику и академическую критику. В стихотворении рассказывается о том, как женщина после разрыва с возлюбленным гостит у матери и пытается переосмыслить свою душевную травму через чтение и анализ творчества сестер Бронте.

Значительной работой в творчестве Карсон является "Автобиография Красного: Роман в стихах" (1998) – современная переработка фрагментов стихотворений древнегреческого поэта Стесихора о крылатом чудовище Герионе и Геракле.

Роман в стихах "Красота мужа: вымышленное эссе в 29 танго" (The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos, 2001) принесла Карсон престижную премию Т. С. Элиота, она стала первой женщиной-лауреатом в истории этой награды. В книге от лица женщины рассказывается трагикомическая история зарождения, расцвета и распада брака. Повествование делится на 29 глав-"танго", которые начинаются со строк стихов английского поэта эпохи романтизма Джона Китса. Возвышенные слова Китса о красоте как истине противопоставляются в игривой манере драме отношений. Танго здесь является метафорой брака, который партнерам приходися "дотанцевать" до конца.

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи – за "захватывающее и провидческое творчество, которое в условиях апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".

Шведская академия наук вчера объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2026 года. Победителями в этой номинации стали французский ученый Анри Каган и японский ученый Кенсо Соаи "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе".

6 октября Нобелевской премией по физике за 2026 год отмечен Фрэнсис Хальцен "за ключевой вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических астрофизических нейтрино".

5 октября Нобелевской премии в номинации "физиология и медицина" удостоились американский ученый Карл Дейссерот и ученые из Германии Петер Хегеман и Георг Нагель "за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики".

В 2026 году Нобелевской премии исполняется 125 лет. К юбилею Нобелевский фонд приурочил увеличение призового фонда на 1 млн крон до 12 млн крон (около $1,2 млн). В том случае, если лауреатами станут несколько человек, сумма делится поровну между ними, но одну премию нельзя разделить более чем между тремя победителями. Лауреаты также получают дипломы и нобелевские медали. Награды традиционно вручаются в Стокгольме и Осло 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.