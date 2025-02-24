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Два землетрясения зарегистрировано на Соломоновых островах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,3 зафиксирован в акватории Кораллового моря в 709 км к востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 21:16 по Москве в воскресенье землетрясения находился примерно в 64 км к югу от побережья острова Нендо (группа островов Санта Крус в составе Соломоновых островов).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Кроме того, в 01:50 по Москв в понедельник в акватории Соломонова моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Его эпицентр находился примерно в 37 км западнее побережья принадлежащего Папуа - Новой Гвинее острова Бугенвиль в архипелаге Соломоновы острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуды землетрясений в 6 и 5,2 соответственно.

Соломоновы острова
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