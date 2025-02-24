Литва начала демонтаж линий электропередачи в направлении России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Литовский системный оператор Litgrid начал демонтаж опор линии 330 кВ между Круонисской ГАЭС и Советском (Калининградская область). Это первая линия электропередачи, участок которой будет демонтирован после синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой, сообщил Litgrid.

"Мы продолжаем работу по синхронизации - начинаем демонтаж ненужной инфраструктуры. (...) Оборудование в хорошем состоянии, мы передадим (его - ИФ) Украине. (...) Вопросы защиты нашей энергетической инфраструктуры также остаются приоритетными в связи с усилением гибридных угроз и нарушением работы межгосударственной инфраструктуры в регионе", - прокомментировал литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

"В течение следующих полутора лет после завершения всех работ по демонтажу линий с Белоруссией и Калининградом мы вместе освободим более 900 га площади, которая до сих пор находилась в зонах защиты линий электропередачи", - отметил глава Litgrid Рокас Масюлис.

Провода между опорами на четырех линиях 330 кВ, использовавшиеся для энергоперетоков с Калининградской областью и Белоруссией, были демонтированы 10 февраля, сразу после отключения от БРЭЛЛ и синхронизации литовской энергосистемы с континентальной Европой.

Демонтаж этих трансграничных двухцепных линий (Битенай - Советск, Круонийская ГАЭС - Советск и Игналинская АЭС - Поставы) будет осуществлен в ближайшие два месяца. Демонтаж проводов еще 14 отключенных ранее линий через госграницы проводился раньше. Начаты работы по демонтажу части опор.

Полный демонтаж всех линий с Калининградской областью (среди них также Пагегяй - Советск I, Пагегяй - Советск II и Кибартай - Нестеров) будет осуществлен к концу третьего квартала 2026 года.

Работы по демонтажу всех линий электропередачи с Белоруссией (Вильнюс - Молодечно, Игналинская АЭС - Поставы, Утена - Поставы, Алитус - Гродно, Диджясалис - Видзы, Игналинская АЭС - Апсас, Игналинская АЭС - Поставы, Пабраде - Подольцы, Варанавас - Шальчининкай, Калвеляй - Ошмяны, Лейпалингис - Гродно) по большей части планируется выполнить до конца 2026 года.

Латвия, Литва и Эстония стали последними странами-членами ЕС, которые присоединились к континентальной европейской сети.

8 февраля 2025 года страны Балтии отключились от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), а 9 февраля подключились к синхронной зоне континентальной Европы, которая обслуживает более 400 млн человек в 26 странах.