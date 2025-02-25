Иран усиливает ПВО вокруг ядерных объектов из-за возможной атаки Израиля и США

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Военные Ирана привели в состояние повышенной готовности системы ПВО у ядерных и ракетных объектов и развернули дополнительные средства противовоздушной обороны в связи с опасениями, что Израиль и США могут совершить атаку с воздуха, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

"Два высокопоставленных правительственных источника заявили, что Исламская республика укрепляет оборону ключевых ядерных и ракетных объектов, в том числе размещает дополнительные пусковые установки ПВО", - информирует издание.

"Иранские власти ожидают атаки, ждут ее каждую ночь. Все находятся в полной боевой готовности, даже на секретных предприятиях (...) работа по укрепление ядерных объектов шла годами, но стала интенсивнее за прошлый год, особенно после первого налета Израиля", - рассказал один из источников.

Собеседник The Telegraph отметил, что в Тегеране опасаются возможного участия США в возможной следующей атаке Израиля.

По информации газеты, ранее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что Тегеран разрабатывает систему обороны против баллистических ракет, которая будет готова в марте и прикроет Тегеран и несколько крупных городов. Кроме того, он говорил, что Иран располагает ракетами с дальностью полета до 2 тыс. км, но не имеет ограничений при увеличении данного параметра.

Израильский авиаудар

Израиль в ночь на 26 октября 2024 года нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью. Впоследствии западные СМИ не раз сообщали со ссылкой на спутниковые данные, что израильский удар нанес ущерб производству ракет и ПВО Ирана.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку сообщала, что Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в нынешнем году. Об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется "довести до конца" дело с Ираном.

Однако издание The Washington Post передавало со ссылкой на источники, что такие удары Израиля приведут лишь к недолгому замедлению темпов развития ядерной программы Ирана, "в наилучшем случае помешают их работе на месяцы, а возможно, на недели". Источники уточняли, что любой формат воздушной операции Израиля против Ирана потребуют помощи США - с разведкой, наблюдением и дозаправкой в воздухе.

Но позднее The Washington Post также сообщало, что Израиль считает нынешний момент подходящим для атаки на иранские ядерные объекты, и в случае нежелания Тегерана идти на уступки собирается атаковать, независимо от поддержки США.

Позиция Трампа по Ирану

Сам Трамп написал в социальных сетях, что сообщения о том, что Соединенные Штаты совместно с Израилем собираются атаковать Иран "сильно преувеличены".

В то же время он подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран.