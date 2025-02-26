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В МАГАТЭ обеспокоены ускорением производства Ираном высокообогащенного урана

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Иран за последние три месяца значительно нарастил производство высокообогащённого урана, говорится в докладе МАГАТЭ, с которым в среду ознакомилось агентство Associated Press.

"Иран значительно увеличил производство и запасы высокообогащённого урана. (...) Это вызывает серьезное беспокойство", - указано в докладе.

Согласно данным МАГАТЭ, по состоянию на 8 февраля Иран располагал 274,8 кг обогащенного до 60% урана. Таким образом, с ноября, когда организация публиковала свой последний доклад по Ирану, эти запасы увеличились на 92,5 кг.

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По оценкам международной организации, общие запасы обогащённого до любого уровня урана в Иране возросли до 8 294 кг, что на 1 690 кг больше, чем было в ноябре.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции.

В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.

Иран МАГАТЭ
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