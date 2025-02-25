На Солнце произошел второй за день крупный выброс плазмы в направлении Земли

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На Солнце зарегистрировали второй за сутки крупный выброс плазмы, он направлен в сторону Земли, приход основной массы в околоземное пространство возможен вечером 27 февраля, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В течение уже сегодняшнего дня возможен приход к Земле тяжелых заряженных частиц (протоны и ионы), так как событие произошло в области Солнца, связанной с Землей линиями межпланетного магнитного поля. В этой связи в течение ближайших нескольких дней будут заметно повышены риски для функционирования космических аппаратов", - сообщает сайт лаборатории.

Второй за сутки крупный выброс плазмы произошел на Солнце в 14:59 по московскому времени.

"Приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером в четверг 27 февраля", - сообщили в лаборатории.

Ранее во вторник в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что ночью Солнце выбросило крупнейшее в 2025 году облако плазмы. По данным ученых, источник взрыва был расположен на обратной стороне Солнца и не мог повлиять на Землю.