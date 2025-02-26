WSJ сообщила о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий в Газе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС мобилизует своих бойцов для возможного возобновления боевых действия с Израилем в секторе Газа, поскольку сроки перемирия истекают в субботу, сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ).

"Вооружённое крыло группировки назначило новых командиров и приступило к составлению планов расположения бойцов на случай возобновления боевых действий, заявили арабские чиновники, поддерживающие контакт с ХАМАС", - пишет газета.

По ее данным, группировка начала восстановление поврежденной Израилем сети подземных тоннелей и обучение новых бойцов, а также собирает взрывные устройства из неразорвавшихся боеприпасов. Глава "Изз ад-Дин-аль-Кассам", военного крыла группировки, в начале месяца встречался с подчинёнными, чтобы обрисовать возможные пути возобновления израильской операции.

По информации WSJ, в ХАМАС заявляли о согласии с тем, что группировке придётся отказаться от непосредственного управления Газой, если анклав будет восстановлен за счёт иностранных средств. Но сторонники жёсткой линии внутри группировки хотят оказывать влияние на регион, уточнили представители разведки одной арабской страны и один из членов ХАМАС.

Разногласия внутри группировки стали настолько острыми, что руководство ХАМАС, базирующееся в Дохе, задумалось о разрыве отношений с членами группировки в Газе, отмечают собеседники WSJ.

При этом израильские военные, по данным WSJ, знают, что ХАМАС ведет перегруппировку и рекрутировала тысячи новых бойцов. Однако в Армии обороны Израиля полагают, что предыдущие военные действия сильно ослабили ХАМАС.

Израиль и США добиваются от ХАМАС продления нынешнего перемирия и освобождения оставшихся заложников, прежде чем приступить к сложным переговорам о постоянном прекращении боевых действий.

Пока, однако, ХАМАС не демонстрирует никаких признаков того, что уступит требованиям Израиля, что делает вероятность возобновления боевых действий высокой.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна была освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключённых, но пока освободила только троих. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооружённого конфликта инфраструктуры Газы.