Напавшие на Генконсульство РФ в Марселе предстанут перед судом в четверг

Ими оказались сотрудники ведущего государственного научного учреждения Франции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Химик и инженер из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции в четверг, 27 февраля, предстанут перед судом за взрыв, организованный ими на территории российского генерального консульства в Марселе.

"Оба мужчины, будучи взятыми под стражу, признали содеянное", - пишет Le Figaro в среду. Они оправдывали свой поступок протестом против действий России на Украине, сообщает издание со ссылкой на прокуратуру.

Подозреваемых граждан Франции арестовали вечером в понедельник во время участия в манифестации в поддержку Украины перед марсельской мэрией. По данным обвинения, находясь под стражей в полиции, они быстро признали вину.

Дело было передано в уголовный суд в связи с "порчей чужого имущества опасным для людей способом" и "несанкционированным изготовлением взрывного или зажигательного устройства либо взрывчатого вещества".

Ранее французские СМИ сообщали, что на территорию Генконсульства РФ 24 февраля были брошены три самодельных взрывных устройства - пластиковые бутылки, в которой содержалась некая жидкость. Вследствие взрывов, произошедших в понедельник утром на территории дипмиссии, никто не пострадал, разрушений не было. Из трех устройств взорвались два. Одно контролируемым взрывом уничтожили сотрудники службы разминирования.

CNRS - ведущее государственное научное учреждение Франции, которое объединяет французские государственные организации, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований, и координирует их деятельность на национальном уровне.