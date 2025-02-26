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Встреча главы европейской дипломатии с госсекретарем США отменена

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Отменена встреча высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио, которая должна была состояться в среду в Вашингтоне, сообщает эстонская газета Postimees.

Каллас сообщила Euronews, что встреча с Рубио отменена из-за проблем с расписанием.

Теперь во время своего визита в США Каллас встретится с представителями Конгресса, чтобы обсудить вопросы, связанные с украинским конфликтом и трансатлантическими отношениями.

Каллас должна была обсудить с Рубио планы президента США Дональда Трампа добиться мирных переговоров с Россией и Украиной. Глава европейской дипломатии ранее критиковала действия администрации Трампа, называя предложения президента США формой умиротворения, и призывала включить в дипломатический процесс как Европу, так и Украину.

"Я очень прямо заявила о том, что ни одно соглашение не может работать на практике без нас, без Украины и без Европы, и это касается Соединенных Штатов, которые также должны работать с нами", - заявила Каллас 24 февраля, объявляя о запланированной встрече с Рубио. "Плохая сделка для Украины - это плохая сделка для Европы, но это также плохая сделка для Америки", - сказала она.

Госдепартамент США изначально не отреагировал на просьбу Euronews прокомментировать ситуацию. В любом случае встреча с Каллас не отражена в расписании Рубио на среду, отмечает эстонская газета.

Госдепартамент США Евросоюз Марко Рубио США Украина Кая Каллас
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