Рубио и Каллас договорились о максимальном давлении на РФ для урегулирования на Украине

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марк Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас накануне в телефонном разговоре согласились с необходимостью оказывать сильнейшее давление на Россию для решения украинского кризиса, сообщает агентство Bloomberg.

"Каллас и Рубио согласились с необходимостью сохранения максимального давления на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине", - информирует агентство со ссылкой на источники из ЕС.

Ранее Госдеп сообщил, что Рубио провел телефонную беседу с Каллас, в ходе которой приветствовал решение ЕС продлить санкции в отношении России.

Рубио также подчеркнул "необходимость укрепления трансатлантической безопасности, призвал Европу увеличить расходы на оборону и обратил внимание на вызовы, которые представляет Китай".

Каллас ранее заявила, что в Евросоюзе идет работа над 16-м пакетом санкций против РФ, в которые планируется включить широкий круг объектов от СПГ до консолей для видеоигр.