В МИД КНР заявили о тщетности попыток США ослабить связи Китая и России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Попытки США помешать сотрудничеству КНР и России останутся безуспешными, заявил в четверг на пресс-конференции в Пекине представитель китайского МИД Линь Цзянь.

"Попытки США внести разлад в отношения КНР и России обречены на провал", - цитирует издание Global Times его слова.

"Независимо от того, как будет меняться международная обстановка, наши отношения (с Россией - ИФ) будут развиваться в своем темпе", - добавил представитель МИД КНР.

Эти заявления последовали за словами госсекретаря США Марко Рубио, который ранее выражал обеспокоенность контактами КНР и России. "Я не думаю, что тесное сотрудничество Китая и России хорошо скажется на глобальной стабильности, потому что обе страны являются ядерными державами", - сказал Рубио в минувший вторник в интервью Breitbart News.

"Может оказаться так, что, если Россия захочет наладить отношения с США, она не сможет, потому что станет зависима от Китая", - утверждал Рубио.