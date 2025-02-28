Главы Пентагона, Минфина США и пресс-секретарь Белого дома поддержали Трампа в споре с Зеленским

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент в пятницу поблагодарил президента США Дональда Трампа за его позицию в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Спасибо, президент Трамп, за то, что заступаетесь за американский народ и нашу нацию на мировой арене", - написал Бессент в соцсети Х, комментируя разговор Трампа с Зеленским.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт разместила аналогичный пост в соцсети, поблагодарив не только Трампа, но и вице-президента США Джей Ди Вэнса, активно участвовавшего в спорах с украинским президентом.

Глава Пентагона Пит Хегсет разместил заявление Трампа из соцсети Truth Social, в котором тот заявил о неготовности Зеленского к мирному урегулированию ситуации на Украине. В комментарии к этому заявлению Хегсет написал: "Аминь".

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп отстаивал позицию Вашингтона "так, как ни у какого президента до этого не хватало храбрости". "Спасибо, что ставите интересы Америки на первый план", - написал Рубио.

К поддержке Трампа присоединился и министр внутренних дел США Дуг Бергам.

Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон также отреагировал на ситуацию, но поддержал Зеленского. Согласно изданию "Фигаро", Макрон заявил, что нужно относиться достойно к тем, "кто ведет борьбу".

Премьер Испании Педро Санчес в свою очередь написал в соцсети Х: "Украина: Испания с тобой". Польский премьер Дональд Туск также выразил поддержку Зеленскому. Он подчеркнул: "Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни".

Ранее во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме между ними произошла публичная перепалка. В ней также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Вы в плохом положении. У вас нет козырей. С нами у вас появятся козыри, но сейчас, без нас, у вас их нет", - заявил Трамп, обращаясь к Зеленскому. На это украинский лидер ответил, что не играет в карты.

Позже президент США отметил, что прозвучавшие от Зеленского критические комментарии в адрес американской администрации - это "крайне неуважительно".

Затем Зеленский попытался объяснить американским собеседникам, что в будущем США почувствуют последствия украинского конфликта, несмотря на Атлантический океан между ними, что вызвало бурную реакцию президента. Трамп на это ответил: "Не нужно говорить нам, что именно мы будем чувствовать".

Вскоре после завершения общения лидеров США и Украины с журналистами стало известно, что Зеленский покинул Белый дом, так как переговоры завершены. Их совместную пресс-конференцию отменили.