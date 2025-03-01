Явка избирателей во втором туре выборов президента Абхазии достигла 60%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Явка на повторных выборах президента Абхазии по состоянию на 18:00 субботы составила 60%, проголосовали почти 90 тысяч человек, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Ранее, по результатам явки на 15:00, глава Центризбиркома заявил о признании повторных выборов состоявшимися.

Маршан сообщил, что мониторинг выборов осуществляют около 120 международных наблюдателей из России, стран Европы и Латинской Америки.

На высший пост в республике претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре - вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

Предварительные итоги повторных выборов ЦИК республики объявит в воскресенье.