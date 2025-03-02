Лидеры европейских стран соберутся в Лондоне для обсуждения безопасности и Украины

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Лидеры более чем десяти европейских стран в воскресенье проведут переговоры в британской столице по украинской теме и вопросам безопасности.

В частности, в Лондон приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили, что он "воспользуется саммитом, чтобы активизировать европейские действия по Украине, чтобы дать сигнал о нашей коллективной непоколебимой поддержке справедливого и прочного мира, а также устойчивого соглашения".

Ранее на этой неделе Стармер и Макрон посетили Вашингтон, где встретились с президентом США Дональдом Трампом. На обеих встречах одной из главных тем была Украина.

Ранее лидеры Великобритании и Франции заявляли о готовности отправить своих миротворцев на Украину в случае урегулирования конфликта.

На прошлой неделе Макрон провёл совещание группы стран-союзниц по ситуации на Украине, на котором, помимо европейских лидеров, также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В понедельник состоялась встреча в Киеве, на которую приехали глава Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Канады Джастин Трюдо, испанский премьер Педро Санчес и премьеры стран Северной Европы. Они обсуждали с представителями украинских властей поддержку Украины и изменения в политике США при администрации Трампа.