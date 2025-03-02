Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа работать над своим планом по Украине

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Великобритания и Франция разработают собственный план для Украины, заявил британский премьер Кир Стармер.

"Мы договорились, что Великобритания вместе с Францией и, возможно, еще с двумя странами будем работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий, а затем мы обсудим этот план с США", - цитирует в воскресенье газета The Guardian главу британского правительства.

По его словам, "Великобритания и Франция думают над этим более других, поэтому президент Эммануэль Макрон и я намерены работать над этим планом, который потом мы обсудим с США".

Ранее Стармер сообщил, что он договорился с Макроном начать переговоры отдельно от тех, которые ведут США и Россия. При этом он назвал это "шагом в правильном направлении".