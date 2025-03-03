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Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах по перезапуску "Северных потоков"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в связи с публикацией Bild о якобы идущих в Швейцарии тайных переговорах по перезапуску "Северных потоков" обратил внимание на большое количество поступающей недостоверной информации.

"По-моему, тот, кто упоминался в этой публикации, уже это опроверг. И американцы это опровергли. Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что не видит смысла комментировать эту информацию.

Дмитрий Песков Швейцария Северный поток 1 Северный поток 2
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