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Польский премьер подтвердил приостановку американской военной помощи Киеву

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сообщения с польско-украинской границы подтверждают остановку поставок американской военной помощи Украине, заявил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Сообщения, поступающие с границы, из нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны (о приостановке поставок на Украину - ИФ). Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны с ней справиться", - сказал премьер, которого цитирует агентство PAP.

"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Приближаются дни и недели, когда абсолютно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные недоразумения", - обратился Туск к министрам, отметив, что правительству придется принимать решение "в каком-то экстраординарном режиме".

В ночь на вторник Белый дом объявил, что приостанавливает всю военную помощь Украине, в том числе ту, которая хранится на складах в Польше, "чтобы убедиться, что Украина способствует разрешению" конфликта.

Украина Польша Дональд Туск США
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