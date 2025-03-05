В Пекине заявили о цели мирного развития на основе независимой внешней политики

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Китай продолжит проводить независимую самостоятельную внешнюю политику, говорится в докладе о работе правительства на открывшейся в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"Мы будем твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, неизменно идти по пути мирного развития, неуклонно следовать стратегии открытости внешнему миру", - говорится докладе.

В нем подчеркивается, что при этом Китай будет ориентироваться на "взаимную выгоду и обоюдный выигрыш, противостоять гегемонизму и политике силы, выступать против любых форм протекционизма, защищать равенство и справедливость в международных отношениях".

Одновременно Китай намерен "углублять двустороннее, многостороннее и региональное экономическое сотрудничество", "расширять глобально-ориентированную сеть зон свободной торговли", "решительно отстаивать многостороннюю торговую систему, в основе которой лежит ВТО, расширять сферу пересечения интересов с другими странами мира и способствовать общему развитию", отмечается в документе.