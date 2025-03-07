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Президент Польши предложил странам НАТО немедленно поднять расходы на оборону до 3% ВВП

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что направил генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте обращение c предложением немедленно увеличить оборонные расходы стран НАТО до 3% ВВП.

"Я отправил письменное обращение генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, чтобы вопрос о расходах был поднят на саммите в Гааге. И чтобы было принято решение в рамках Альянса, чтобы не менее 3% ВВП, а возможно и больше, было выделено на оборону. И не с 2030 года, а немедленно", - заявил Дуда через свою пресс-службу.

"По очень простой причине - мы не можем ждать, решения должны приниматься эффективно и быстро, чтобы восстановить наш оборонный потенциал", - добавил он.

Анджей Дуда НАТО Польша Марк Рютте
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