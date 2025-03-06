США возобновят поставки оружия Украине после подписания соглашения по полезным ископаемым

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американские поставки оружия Украине могут быть возобновлены, если украинский президент Владимир Зеленский подпишет соглашение по полезным ископаемым, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации.

"Если он (Зеленский - ИФ) заключит соглашение, обмен разведданными продолжится, военные поставки, уже выделенные администрацией Байдена, возобновятся", - пишет газета, ссылаясь на одного из чиновников администрации президента Дональда Трампа.

При этом не ясно, какой объем дополнительной военной помощи готов предоставить Трамп в случае подписания соглашения, отмечает издание.

В администрации 47-го президента США предположили, что, если Зеленский уступит требованиям Белого дома, "пауза в поддержке Украины может быть относительно недолгой", говорится в публикации.

Газета напоминает, что Трамп в своем обращении к Конгрессу США накануне сообщил, что получил письмо от Зеленского и ценит то, что в нем украинский президент соглашается "сесть за стол переговоров как можно скорее".

Ранее сообщалось, что США приостановили военную помощь Украине, а также прекратили передачу Киеву разведывательной информации.

По данным The Washington Post, США более не будут делиться с Киевом данными о целях на территории России.

"Некоторые украинские наводчики ракет сообщили, что уже не получают информацию, необходимую для ударов по территории России", - отмечало издание.