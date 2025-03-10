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Великобритания консультирует Украину по ведению переговоров с США в Саудовской Аравии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Великобритания дает советы Киеву, как вести переговоры с США в Саудовской Аравии, чтобы избежать повторения конфликтной ситуации, произошедшей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Times.

"Советник Кира Стармера (премьер-министр Великобритании - ИФ) по национальной безопасности Джонатан Пауэлл в минувшие выходные посетил Украину, чтобы проинформировать Зеленского перед тем, как представители его страны прибудут на переговоры с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофической ссоры в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", - сообщает издание.

По данным газеты, Пауэлл посоветовал Зеленскому вести переговоры с США таким образом, чтобы создать впечатление, что Россия препятствует установлению мира.

Трамп и Зеленский во время общения в Белом доме не сошлись во мнениях, их беседа прошла на повышенных тонах. По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

Впоследствии США оказывали сильное давление на Зеленского, приостановив всю военную помощь и частично прекратив сотрудничество в сфере разведки. По словам европейских чиновников, этот шаг был призван убедить украинского лидера действовать в соответствии с целями Трампа.

В воскресенье Трамп заявил журналистам о предстоящих важных встречах по Украине в Саудовской Аравии, которые будут касаться и России.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что делегации США и Украины на встрече на следующей неделе обсудят возможности объявления перемирия между Россией и Украиной.

Согласно ему, встреча пройдет в среду, 12 марта, в городе Джидда.

Великобритания Киев США Украина
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