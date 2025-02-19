Соцсеть X планирует привлечь инвестиции исходя из оценки стоимости в $44 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Социальная сеть X (ранее известная как Twitter), принадлежащая миллиардеру Илону Маску, планирует провести раунд привлечения финансирования, в рамках которого стоимость компании будет оценена в $44 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Именно за эту сумму Маск купил соцсеть в 2022 году.

Переговоры по поводу проведения инвестраунда все еще продолжаются, и условия сделки могут измениться, отмечают источники. Также компания может вовсе отказаться от привлечения нового финансирования.

Представители X не ответили на просьбу о комментарии.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года инвестиционная компания Fidelity Investments, также участвовавшая в покупке Twitter в 2022 году, списала стоимость своих инвестиций в компанию примерно на 70% от изначальной цены покупки в $44 млрд, отмечает Bloomberg.

Маск возглавляет список самых богатых людей мира. Благодаря тесным связям миллиардера с президентом США Дональдом Трампом акции его компании Tesla подскочили в цене более чем на 40% с момента победы Трампа на выборах, а оценка стоимости космического стартапа SpaceX достигла $350 млрд.

Также Маску принадлежит стартап в сфере искусственного интеллекта xAI, который тоже планирует инвестраунд и рассчитывает на оценку стоимости в $75 млрд, сообщили источники. Компания X владеет долей в xAI на сумму около $6 млрд.