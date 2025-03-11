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Встреча представителей США и Украины пройдет в Саудовской Аравии 11 марта в полдень

Зеленский в ней участвовать не будет

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Встреча делегации США с представителями Украины начнется в 12:00 по Москве во вторник, 11 марта, следует из расписания Госдепартамента.

"12:00 по местному времени госсекретарь США Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия", - говорится в графике, опубликованном на сайте Госдепартамента.

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Ранее госсекретарь США заявил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах.

"Он (Зеленский - ИФ) не участвует (в переговорах - ИФ). (...) Он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет участвовать в наших встречах", - сказал Рубио.

По словам главы Госдепартамента, Зеленский, вероятно, будет говорить напрямую с президентом, но не исключено, что Рубио может пообщаться с ним неофициально.

"Это возможно. Но это не входит в наши планы на завтрашнюю встречу. Он подобрал свою команду, и именно она приедет", - заявил дипломат.

Тем временем агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в ходе встречи с американцами украинская делегация предложит прекращение огня в районе Черного моря и ракетных ударов дальнего радиуса действия, а также освобождение заключенных.

Кроме того, по данным источников агентства, представители Киева заявят о готовности подписать соглашение с США по полезным ископаемым.

Владимир Зеленский Госдепартамент США Саудовская Аравия
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