В Будапеште заявили о возобновлении поставок нефти РФ по "Дружбе" в Венгрию

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия возобновила экспорт нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после устранения последствий атаки БПЛА, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Российский системный оператор устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновились", - написал он на странице личного аккаунта в одной из соцсетей.

Ранее венгерский министр сообщал, что поставки российской нефти по "Дружбе" приостановились 11 марта. По его словам, это произошло из-за повреждения измерительной станции после удара беспилотника.