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Канада 13 марта введет ответные пошлины в 25% на некоторые товары из США

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Канадские власти в четверг введут пошлины в 25% на импорт ряда американских товаров в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом 25%-ные пошлины на сталь и алюминий из Канады.

"Канадское правительство в ночь на четверг введет 25% пошлины на импорт американских товаров, стоимостью 29,8 млрд канадских долларов (около $20 млрд)", - сказал канадский министр финансов Доминик Леблан.

Он отметил, что под канадские санкции, в частности, подпадут американская сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и ряд изделий из чугуна.

"Мы не будем сидеть сложа руки, в то время как наша знаменитая сталелитейная и алюминиевая промышленность становится мишенью (санкций США - ИФ)", - отметил Леблан.

Ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что запланированное повышение тарифов на импорт канадской стали и алюминия до 50% откладывается. Таким образом, Трамп вернул пошлины к отметке в 25%.

Ранее Трамп планировал удвоить импортные пошлины на канадские металлы в ответ на решение Онтарио ввести 25%-ный налог на экспорт электроэнергии в США.

После разговора с министром торговли США Говардом Латником премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что согласился повременить с планом о наценке в 25% на экспорт электроэнергии в США.

Канада США
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