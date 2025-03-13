Спикер парламента Грузии сравнил некоторых послов из Европы с "генерал-губернаторами"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил отдельных европейских политиков и послов стран Евросоюза в двойных стандартах и вмешательстве во внутренние дела страны.

По его словам, ЕС оценивает прогресс стран-кандидатов соответствующими документами, в том числе и ежегодным заключением. Последний такой документ был обнародован Евросоюзом в октябре 2024 года, в нем в целом позитивно оценены достижения Грузии.

"С одной стороны Грузия по экономическим показателям опережает все страны-кандидаты, а с другой с помощью различных европейских фондов, подотчетных ЕС, финансируется грузинская радикальная оппозиция и неправительственные организации, цель которых - подорвать нашу экономику. Это же двойные стандарты", - сказал Папуашвили.

Он заявил, что некоторые послы европейских стран ведут себя в Грузии, как "генерал-губернаторы".

"Наверное, в Европе должны понять, что в Грузии также проживают равные им по правам люди, а не какие-то второсортные существа, и никто к нам не едет генерал-губернаторами или наместниками. То, что недопустимо в Польше, Германии и Франции, недопустимо и в Грузии. Я имею в виду открытое вмешательство послов в наши внутренние дела", - сказал Папуашвили, отметив, что Тбилиси не намерен выдворять таких дипломатов.

"Речи о выдворении послов нет, просто они должны признать конкретные правила, действующие в нашей стране", - подчеркнул он.