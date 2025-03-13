В Эстонии создадут госкомпанию и завод по производству боевой взрывчатки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение о создании государственной компании и завода по производству боевых взрывчатых веществ.

"Создание завода по производству взрывчатых веществ является стратегическим решением для Эстонии. Оно повысит привлекательность Эстонии как места размещения оборонной промышленности. Это важная часть нашего плана по развитию экономики Эстонии через развитие обороноспособности Эстонии", - заявил через пресс-службу министр обороны страны Ханно Певкур.

Компания будет создана к концу апреля, параллельно ведутся работы по привлечению стратегического инвестора.

Государство вносит первоначальный взнос в размере до 7,2 млн евро, который покрывает расходы на создание инженерного проекта и первоначальные эксплуатационные расходы.

"Предприятие станет важной частью развития оборонно-промышленного парка", - заявил Певкур, отметив, что несколько зарубежных предприятий оборонной промышленности уже проявили интерес и рассматривают возможность производства боеприпасов в Эстонии.

Завод будет производить боевое взрывчатое вещество гексоген. Он широко применяется в снарядах, минах, зарядах, боеголовках ракет, а также в некоторых случаях в качестве компонента ракетного топлива и пороха, сообщает министр.

По его словам, важно также, чтобы производимые на заводе взрывчатые вещества могли использоваться для производства боеприпасов на создаваемом в республике оборонно-промышленном парке.

"Мы приближаемся к завершению создания оборонного промышленного парка по производству боеприпасов, и уже в начале апреля объявим конкурс на поиск производителя боеприпасов в Эстонии", - добавил Певкур.