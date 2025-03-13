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Лукашенко заявил о выполнении всех договоренностей с союзниками по Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выполнении Минском всех договоренностей с союзниками и друзьями относительно конфликта на Украине.

"Все договоренности, которые касаются конфликта на Украине, мы свято исполняли перед нашим союзником и нашими друзьями", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что "ни Россия, ни Беларусь не были основными причинами того, что сегодня происходит на Украине.

"У нас единая позиция с Российской Федерацией. Была давно и есть сейчас. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас", - подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что сегодня единственный разумный выход для руководства Украины - сесть за стол переговоров.

"В этой ситуации, когда о Зеленского вытерли ноги в Белом доме и везде, ему бы подумать хорошо, сесть и договориться. Никто Украине помогать не будет", - уверен Лукашенко.

Он считает, что вскоре если не Владимир Зеленский, то другой президент Украины приедет в Россию и Белоруссию и будет договариваться.

Александр Лукашенко Владимир Зеленский Белоруссия Украина Владимир Путин
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