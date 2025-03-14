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Лукашенко назвал разумной реакцию России на предложения США по Украине

По его мнению, конкретного плана урегулирования у Вашингтона нет

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Предложения США по урегулированию украинского кризиса весьма противоречивы, и Россия разумно ведет себя в этих условиях, заявил в Совете Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я уверен, что у американцев нет никакого плана. Идет зондаж. Это похоже на (президента США) Дональда Трампа и его ребят... И начинается: утром одно заявление, вечером другое, в обед третье. И одно опровергает другое. Попробуй разобраться", - сказал он.

Надо спокойно смотреть на все их предложения, что Россия и делает, отметил Лукашенко.

"Руководство России очень правильно поступает. Наблюдаем. Работаем, как говорят чекисты, на прием пока. Потом мы ответим", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко США Дональд Трамп Белоруссия
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