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В НАТО допустили нормализацию отношений с РФ после окончания кризиса на Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg, что отношения альянса и России могут вернуться в норму после урегулирования кризиса на Украине.

"Если каким-то образом война в Европе завершится, это нормально шаг за шагом, в том числе для США, восстановить нормальные отношения с Россией", - сказал он.

При этом Рютте отметил, что стороны пока не достигли такой точки и что необходимо оказывать давление на Россию "для ведения переговоров всерьез".

"Нам нужно сохранять давление на них, чтобы гарантировать: они готовы к серьезным переговорам с американской администрацией и, конечно, с украинцами", - сказал Рютте.

Bloomberg напоминает, что президент США Дональд Трамп и Рютте провели переговоры в Белом доме в четверг, обсуждали планируемое перемирие на Украине.

Марк Рютте НАТО Дональд Трамп Украина США
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