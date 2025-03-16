Рубио обсудил с Лавровым вопросы американо-российских отношений

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы, касающиеся дальнейших действий, направленных на восстановление отношений между двумя странами, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров в ход состоявшегося телефонного разговора договорились по итогам недавней встречи в Саудовской Аравии продолжать работу по восстановлению связей между Соединенными Штатами и Россией", - информировал Госдеп.

В сообщении говорится, что Рубио также проинформировал Лаврова о начатой США операции против хуситов в Йемене.